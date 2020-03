Motores Ogier vence pela sexta vez no México e assume liderança mundial Por

Sebastien Ogier venceu pela sexta vez o Rali do México, uma prova ‘amputada’ da sua derradeira etapa.

A prova centro-americana do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) não teve os quatro dias previstos, já que foi decidido não realizar a tirada deste domingo de modo a permitir às equipas regressar mais cedo à Europa.

Com as constantes restrições de viagens para o Velho Continente, os responsáveis pelo WRC não quiseram arriscar, e assim só foi disputada a etapa de sábado, onde Ogier confirmou o triunfo, depois de ter assumido a liderança no segundo dia da prova mexicana.

Com este êxito o francês da Toyota assumiu a liderança do campeonato, que pela terceira vez ‘mudou de mãos’, sendo que à ‘razia’ da Hyundai escapou apenas Ott Tanak, que ao terminar na segunda posição, a menos de meio minuto de Sebastien Ogier, acabou por ‘salvar a honra’ da equipa de Alzenau.

Tanak partiu para o terceiro dia do rali no quarto posto, mas a proximidade a Elfyn Evans permitiu a que logo no começo da tirada deixasse para trás o galês da Toyota. Depois o estónio foi ‘à procura’ de Teemu Suninen, e conseguiu ‘roubar’ também o segundo posto ao finlandês da M-Sport.

Com o abandono de Thierry Neuville e o quarto posto de Evans, à frente de Kalle Rovanpera, no terceiro Toyota Yaris WRC, Ogier pôde ‘saltar’ para o comando do campeonato de pilotos

Classificação final

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) 2h47m47,6s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai) + 27,8s

3º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 37,9s

4º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) + 1m13,4s

5º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 2m20,5s

6º Pontus Tidemand/Patrik Barth (Skoda) + 10m29,3s

7º Nikolay Gryazin/Yevgeny Fedorov (Hyundai)) + 12m27,0s

8º Marco Bulacia/Giovanni Bernachini (Citroën) + 13m37,5s

9º Gus Greensmith/Elliott Edmonson (Ford) + 13m56,5s

10º Ole-Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai) + 15m32,2s