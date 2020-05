Motores Sebastien Ogier admite continuar na próxima época Por

Sebastien Ogier admitiu que poderá continuar no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no próximo ano.

Numa entrevista na conta de Instagram da Red Bull Motorsports o francês indicou que vai refletir sobre a possibilidade de participar no WRC 2021.

Ogier tem um contrato com a Toyota Gazoo Racing por um ano, depois de uma época não conseguida com a Citroën Racing, mas a pandemia de coronavirus fez com que a sua ligação à formação de Tommi Makinen fosse afetada pela interrupção do campenato, cada vez mais alterado, nomeadamente com o cancelamento recente do Rali de Portugal.

“Claro que a competição faz-me falta todos os dias, mas as prioridades são outras. Espero que o Mundo possa recomeçar a viver mais normalmente, mesmo se não será a normalidade a que estamos habituados. Espero que possamos recomeçar a correr a um dado momento do ano e prosseguir também esta aventura com a Toyota, que começou bem”, declarou o hexacampeão do Mundo de Ralis.

Sebastien Ogier reconhece que a súbita interrupção da temporada, faz com que reveja alguns planos que tinha: “Ninguém esperava encontrar-se nesta situação. Se o campeonato não recomeçar e não tivermos um verdadeiro campeonato há uma hipótese de voltar a envolver numa outra época. É um potencial. Espero ainda assim que possamos relançar uma verdadeira temporada. Se tal não suceder será diferente”.