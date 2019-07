Fórmula 1 O Red Bull ainda não satisfaz Max Verstappen Por

O desempenho do Red Bull RB15 “ainda não é suficientemente bom” para Max Verstappen, pois está mais longe do Mercedes W10 do que gostaria.

Uma única vitória, na Áustria, na única prova que a equipa campeã do Mundo não venceu esta época, é pouco para os objetivos do piloto holandês, que já bate os rivais da Ferrari com frequência.

“O objetivo tem de ser anular a diferença para a Mercedes. Para mim é o desafio maior. Queremos vencer, por isso o maior desafio que temos pela frente é anular essa diferença. Mas estamos a aproximarmos, mas o carro ainda não suficientemente bom. Sabemos disso. Estamos a trabalhar duramente para esse efeito”, assume Verstappen.

Para o holandês as atualizações que a sua equipa introduziu melhorou o desempenho do monolugar, mas diz que é difícil de avaliar como o chassis se compara ao da Mercedes, porque muitas vezes as equipas utilizam diferentes níveis de apoio aerodinâmico.

Sobre este tema Max Verstappen destaca: “Às vezes corremos com pouco apoio, às vezes com um pouco mais. Depende também de como está o carro equilibrado para alta ou baixa velocidade, se uma pista é para uma coisa ou para outra”.

“Em Silverstone estávamos a correr com menos apoio, pelo que em curvas de baixa velocidade perdíamos um pouco, e também em termos de aderência. Fomos mais rápidos em reta, o que foi um pouco estranho mas que pareceu funcionar para nós”, explica o piloto do Red Bull # 33.

Mais progressos da Honda serão também importantes para Verstappen que a equipa quiser dar ‘o salto’ em combater a Mercedes: “O segundo lugar é sempre melhor do que o terceiro, mas estamos aqui para vencer. Claro que queremos estar à frente da Ferrari, mas queremos estar lá à frente com a Mercedes”.

“Estamos a tentar tirar o máximo partido do motor a aprender com o que fizemos de errado no início da temporada, que não foi tão bom em comparação com a Mercedes e a Ferrari. Espero que no próximo ano podemos lutar pelas vitórias o tempo todo”, salienta ainda o holandês.