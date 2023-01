Nas Notícias O que fazer quando se passa na Via Verde sem identificador? Por

A evolução tecnológica a nível mundial tornou a troca de dados e informação rápida e prática em muitos casos. Um desses desenvolvimentos tem permitido a circulação de veículos de uma forma mais facilitada nas autoestradas com base na chamada passagem pela Via Verde. Através desta, deixou de ser necessário parar para pagar.

O sistema colhe a identificação da matrícula do veículo e, tendo um dispositivo associado, é possível fazer o pagamento através de uma retirada indicada de dinheiro da sua conta bancária associada previamente ao dispositivo.

Hoje em dia, é possível fazer o pagamento nas saídas dos troços de autoestrada por três meios: Via Verde, na portagem automática e na portagem com funcionário da concessionária.

A Via Verde é reservada a aderentes, mas existem situações em que veículos que não aderiram à Via Verde acabam por passar naquela zona.

Nesses situações o que deve o condutor fazer? A resposta é simples mas continua a suscitar ainda muitas dúvidas. Passou na Via Verde sem ter dispositivo e quer saber como vai fazer o pagamento?

Depois de passar na Via Verde pode, passado passadas 48 horas, regularizar a situação através do portal Pagamento de Portagens.

Se verificar que tem portagens em dívida do seu veículo, deve colocar os seguintes dados no sistema para que seja gerada uma referência para pagamento.

Inserir a matrícula;

Data da viagem sem o aparelho identificador de Via Verde;

Nome completo;

Número fiscal (NIF);

Código postal;

Localidade;

Morada completa.

Importa esclarecer que se o troço em que viajou sem pagar for da Ascendi ou Via Livre não pode efetuar o pagamento neste portal.

Quem não consultar o portal, acabará por receber uma notificação em casa. Neste caso, recebe a notificação o proprietário do veículo. No caso de empresas, não é o condutor que é informado, mas, sim, a comunicação é enviada para a sede fiscal da empresa.

Processo com ex-SCUTs é igual

Passar nas antigas SCUTs sem pagar acaba por ser uma situação semelhante. Assim, se passar nestas vias onde é cobrada uma verba aos veículos, deve procurar pagar assim que for possível para evitar problemas.

Quem pretender pode também fazer o pagamento de portagens em dívida através de balcões do CTT ou nos agentes Payshop.

Pague as portagens e evite problemas com as Finanças

É importante que os automobilistas saibam que é importante ter as portagens pagas, sob pena de ser movido um processo de execução fiscal por falta de pagamento.

Deste modo, com tempo, evite filas mas também problemas com a Autoridade Tributária, em caso de falta de pagamento por passar na Via Verde sem identificador ou usar nas antigas vias SCUT.

Além dos valores de coima que incorre, terá também de pagar taxas administrativas.

Deste modo, passar numa Via Verde sem identificador ou numa antiga SCUT não gera uma dor de cabeça no imediato. Não se atrapalhe. Faça uma condução segura e defensiva.

Depois, não se esqueça, passadas 48 horas procure saldar o pagamento para evitar, aí sim, dores de cabeça futuras.