Nas Notícias Está a dormir pouco? Saiba quais os efeitos da falta de sono Por

Um bom sono é fundamental para a saúde. Saiba quais os problemas de estar a dormir pouco.

Já todos passamos por uma noite mal dormida. Uma vez por outra, dormir mal não traz grandes consequências, mas quando se torna habitual podem surgir problemas graves.

É durante o sono que recuperamos as energias gastas durante o dia, quer física, quer mentalmente. Dormir bem é, por isso, fundamental para a saúde.

De acordo com os especialistas, uma pessoa adulta deve dormir pelo menos sete horas. É o tempo mínimo para o organismo descansar e recuperar energia.

No entanto, nem sempre é fácil adormecer. Um incidente no trabalho ou um problema pessoal podem ser motivos suficientes para uma noite mal dormida.

Em Portugal, quase metade dos adultos com mais de 25 anos dorme menos de seis horas por dia, de acordo com um estudo recente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho.

A acumulação de noites mal dormidas traz consequências graves. Saiba quais os problemas de dormir pouco.

Mais cansaço durante o dia

A primeira consequência das noites mal dormidas é um aumento da sensação de cansaço durante o dia.

Com poucas horas de sono, os olhos podem ficar inchados e a pele pálida mais pálida, podendo também surgir olheiras e rugas.

Isto porque o organismo, por não descansar, liberta mais cortisol (a hormona do stress), que em excesso inibe a atuação do colagénio, a proteína que deixa a pele elástica e suave.

Aumento do peso

Dormir pouco provoca um aumento do apetite, pois o organismo procura compensar a falta de descanso com alimentos ricos em hidratos de carbono e gordura, à procura de ‘energia rápida’.

Pelo mesmo motivo, a falta de horas de sono dificulta a queima da gordura corporal, levando a um aumento do peso.

Um estudo recente demonstrou que as pessoas que dormem menos de seis horas por dia ficam 30 por cento mais propensas à obesidade.

Perda de atenção e de memória

Não é só o corpo que descansa durante o sono: também a mente precisa de uma noite bem dormida para recuperar.

É em certas fases do sono que o cérebro consolida as memórias. Com uma noite mal dormida, essa consolidação não é tão intensa, pelo que se regista uma perda da memória.

Dormir pouco aumenta também as dificuldades na concentração, com reflexos no desempenho ao longo do dia.

Aumento da ansiedade

A ansiedade tanto pode ser uma causa como uma consequência da falta de horas de sono, podendo levar a um ciclo vicioso.

Isto porque uma dificuldade em adormecer pode causar ansiedade. Ao dormir pouco, irá depois sentir mais ansiedade ao longo do dia, que será agravada quando tentar… adormecer novamente.

Caso esteja perante este ciclo vicioso, deverá consultar um médico especialista em sono.

Maior risco de acidentes

Como já foi referido, horas de sono a menos provocam perda de atenção e aumento do cansaço. Assim, quem dorme pouco fica mais propenso a acidentes, uma vez que o tempo de reação é mais demorado.

São vários os acidentes rodoviários provocados pela sonolência dos condutores, pelo que um motorista profissional tem determinadas regras a cumprir relacionadas com o tempo de descanso.

O mesmo se passa com controladores de tráfego aéreo e outra profissões em que a atenção é fundamental para evitar grandes desastres.

Sintomas de depressão

A ciência tem demonstrado cada vez mais que há uma forte ligação entre os problemas de sono e a depressão.

A insónia é o distúrbio de sono mais comum e é ao mesmo tempo um dos primeiros e principais sintomas da depressão.

Esta ligação pode também originar um ciclo vicioso, com a falta de horas de sono a agravar os sintomas de depressão e esta a provocar problemas em adormecer, tornado mais difícil uma noite bem dormida.

Maior risco de doença

Para além da depressão, a falta de horas de sono está associada a outras doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes, problemas intestinais e até cancro.

Como já referido, o sono é fundamental para o organismo recuperar. Quando as noites mal dormidas se tornam num problema frequente, mais fragilizado fica o corpo.

Dormir bem não é só um prazer, mas sim uma necessidade. Ter uma rotina de sono ajuda a garantir um repouso de boa qualidade e com a duração adequada.

Saiba como recuperar de uma noite mal dormida e lembre-se que, se o problema se tornar frequente, deve procurar ajuda médica.

Veja também estas dicas para ter um sono saudável e um descanso adequado.