Fórmula 1 O ‘mea culpa’ de Charles Leclerc a propósito de Singapura Por

Charles Leclerc não gostou mesmo nada de perder a liderança do Grande Prémio de Singapura após as paragens nas boxes e reagiu na altura de foram veemente via rádio.

O desagrado do monegasco da Ferrari foi bem audível, e posteriormente reconheceu que talvez tenha exagerado o tom das suas críticas quando perdeu a primeira posição para o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel, que viria a ganhar a corrida.

Leclerc vinha de duas vitórias consecutivas e três ‘pole-position’ seguidas, e certamente contava sair da cidade-estado com o seu terceiro triunfo na Fórmula 1. Agora reconhece que, a ‘quente’, disse o que não devia na comunicação com a sua equipa via rádio.

Conhecido pela sua calma e enorme simpatia, muitos se interrogaram se era o mesmo Charles Leclerc que conheciam do tempo em que se estreou pela Sauber na época passada. “Não é justo” gritou o piloto do Principado ao ver-se suplantado por Vettel. Motivando que o seu responsável desportivo, Laurent Mekies, tudo fizesse para o acalmar.

Agora, mais ‘a frio’, o vencedor dos grandes prémios da Bélgica e da Itália refletiu sobre o que se passou e falou sobre o assunto: “Penso que a minha reação desproporcionada mostra que ainda tenho muito a aprender. Não tinha necessidade de comportar assim. A equipa tomou a decisão certa”.

“Conseguimos uma dobradinha e não fazia sentido ter outra estratégia. É o mais importante. Devo tirar ensinamentos desta situação e fazer algo para que não se repita”, afirma Charles Lecler.

O piloto de 21 anos lembra ainda que há coisas que têm a ver com o momento que se vive: “Dentro do carro é sempre muito complicado; há muita adrenalina. Levantei-me de manhã a pensar na vitória e deitei-me pensando que a vitória é por vezes difícil. Tenho de me controlar e, como o dizer educadamente… aprender a manter a boca fechada”.