Campanha em praias do distrito de Setúbal permite recolher 165 toneladas de resíduos

Uma campanha desenvolvida em 33 praias das zonas de Almada, Sesimbra e Setúbal, entre 22 de junho e 15 de setembro, permitiu recolher 165 toneladas de resíduos para reciclagem, foi hoje anunciado.

A campanha ECOPRAIAS – “Vamos Reciclar à Beira-Mar” 2019 foi promovida pela empresa de resíduos Amarsul, uma das concessionárias do grupo Empresa Geral de Fomento (EGF), e envolveu mais de 400 entidades.

Em comunicado, a EGF explica que esta campanha “teve um foco especial nas crianças que vão à praia com as colónias de férias”, visando sensibilizá-las para as boas práticas ambientais e consciencializá-las para a separação adequada dos resíduos de embalagens.

No total, foram envolvidas nesta campanha 22.700 crianças, num total de 91.400 pessoas.

“A recolha das embalagens foi assegurada com uma rede de ecoponto, juntamente com os mochileiros da Amarsul, que percorreram as praias e recolheram 50 toneladas de plástico e metal, 35 toneladas de papel e cartão e 80 toneladas de vidro”, refere a nota.

Os dados desta campanha vão ser apresentados hoje no concelho de Almada, numa sessão onde será lançado o programa ECOVALOR, que pretende dar a conhecer as boas práticas ambientais junto da comunidade escolar.

A EGF é composta por 11 empresas concessionárias, responsáveis pela gestão de resíduos sólidos urbanos em 174 municípios do país, servindo uma população de 6,2 milhões de pessoas.