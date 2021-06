Nas Notícias O MB Way é seguro? E como posso levantar dinheiro sem cartão? Por

Tem dúvidas sobre o MB Way? Tem dúvidas sobre como uma caixa multibanco? Há formas seguras de o fazer. Siga estas dicas.

Se não conhece o MB Way, poderá ter ficado em ‘pânico’ ao meter a mão ao bolso ou à carteira para tirar o cartão bancário e reparar que se esqueceu dele em casa.

Felizmente, a tecnologia tem avançado e o serviço permite usar uma caixa Multibanco sem cartão.

Para isso, é indispensável ter a aplicação MB Way ativa no telemóvel. De acordo com a entidade que gere o sistema Multibanco (SIBS), já mais de três milhões de portugueses usam.

Como há cerca de 12 mil caixas multibanco no país, já é possível fazer várias operações na rede mesmo tendo deixado o cartão de débito em casa.

Como se usa a caixa Multibanco sem cartão?

Em primeiro lugar, carregue na tecla verde da caixa de Multibanco, escolhendo de seguida a opção ‘Utilizar Multibanco’. Surge no ecrã um código QR, que tem de ler através da aplicação MB Way. Feita a autenticação, pode então utilizar o Multibanco como se tivesse inserido o cartão.

Para além de fazer transferências e pagar contas, entre outras operações, pode também levantar dinheiro sem ter o cartão de débito à mão.

Através do MB Way, é só selecionar o cartão e avançar para a opção ‘levantar dinheiro’.

É gerado um código de dez dígitos, que tem de validar (com o PIN MB Way ou Touch ID).

Depois é só realizar os procedimentos descritos anteriormente e, quando for solicitado esse código, introduzi-lo, podendo então terminar o levantamento de dinheiro.

Proteja-se das tentativas de burla

O serviço é seguro, mas não dispensa alguns cuidados, em virtude de alguns métodos de burla. E por isso deve estar preparado para não cair no conto do vigário. Veja aqui algumas dicas para se proteger.

