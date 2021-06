Mundo UE impulsiona acesso à eletricidade no Congo Por

A Comissão Europeia anuncia mais 20 milhões de euros para financiar uma nova central elétrica em Rwanguba.

A central fornecerá mais 15 megawatts de eletricidade numa região arrasada pela erupção do vulcão Nyiragongo, a 22 de maio.

A rápida resposta da União Europeia à urgente crise ambiental na República Democrática do Congo ajudou a restaurar até 96% das linhas de transmissão e 35% da canalização de água danificados em Goma.

Este apoio permitiu que meio milhão de pessoas tivessem acesso a água potável e eletricidade em dois hospitais importantes.

Quando falou no painel das Jornadas Europeias do Desenvolvimento sobre Virunga, a comissária para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, afirmou: “O acesso à eletricidade salva vidas e é crucial para o desenvolvimento económico e humano nesta região vulnerável”.

“É por isso que a União Europeia reagiu rapidamente para apoiar a população afetada pela recente erupção do vulcão Nyiragongo. Com estes € 20 milhões adicionais, vamos aumentar o fornecimento, a mais famílias e escolas e oferecer oportunidades de crescimento sustentável”, complementou.

A UE apoia a construção de centrais hidroelétricas e redes de distribuição no à volta do Parque Nacional de Virunga, que já abastece 70% da energia elétrica de Goma.

Os cortes de energia são uma ameaça à vida da população local, pois levam à escassez de água, à propagação de doenças como a cólera, aumento das desigualdades e pobreza.