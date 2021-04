Economia Vídeo: Como me posso proteger de burlas por MB Way? Por

O serviço MB Way, que possibilita a utilização do sistema multibanco através do telemóvel, tem vindo a conquistar cada vez mais utilizadores. Porém, são também mais frequentes as notícias das burlas cometidas através do MB Way, levantando dúvidas a quem ainda não conhece esta tecnologia.

Se utilizado corretamente, o MB Way é tão seguro como uma caixa multibanco ou o sistema de homebanking. A garantia é da SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços, SA), a entidade que gere a rede multibanco em Portugal.

“O serviço utiliza protocolos e algoritmos de segurança garantindo a confidencialidade, integridade e autenticação dos dados transmitidos, processados e armazenados seguindo as mais recentes e exigentes normas de segurança europeias”, refere a SIBS, no site oficial, acrescentando que todas as transações e comunicações “são monitorizadas 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano por uma equipa totalmente dedicada à prevenção e deteção de fraude”.

No entanto, as burlas continuam a ocorrer. Na maior parte dos casos, envolvem plataformas para compra e venda de artigos entre particulares, como OLX, Custo Justo e Facebook MarketPlace. O burlão, quase sempre com muito interesse e ainda mais urgência na conclusão do negócio, aproveita-se do desconhecimento da vítima, que pode ou não ter já aderido ao MB Way.

O método mais ‘fácil’ envolve o caso em que a vítima não possui o MB Way. O burlão convence a vítima a aderir a este sistema. No entanto, quando supostamente está a explicar como se processa essa adesão, está na verdade a tentar que a vítima associe uma conta bancária ao seu contacto (do burlão). Apesar de dizer que serve apenas para autorizar um único pagamento, o burlão fica com total acesso à conta bancária da vítima.

Também pode ocorrer burla quando a vítima já aderiu ao MB Way. Neste caso, o burlão pede à vítima o número do telemóvel associado à conta do sistema. Supostamente, a vítima irá receber uma mesangem para confirmar o valor da transferência: porém, o burlão envia uma mensagem de “Pedir dinheiro”, ao invés da de “Enviar dinheiro”. Assim, a vítima está a transferir esse valor (que supostamente iria receber) para a conta do burlão. Nestes casos, é frequente o burlão escrever uma mensagem ‘em nome’ do MB Way, como, por exemplo: “O MB Way recebeu ordem de transferência para o seu número no valor de 1000€. Aceita enviar o dinheiro para a sua conta?” (recorde-se que a vítima está a enviar o dinheiro para a conta do burlão).

Para se proteger destas burlas, basta seguir as recomendações do próprio MB Way. Nunca adicione à sua conta bancária um número de telemóvel que não seja o seu, nem forneça dados ou códigos pessoais. Também não aceite “instruções” de desconhecidos: se precisar de ajude, contacte um familiar ou amigo que conheça o MB Way ou informe-se junto do seu banco. Não responda a SMS ou emails, nem abra links que possa receber de desconhecidos. Confira regularmente o seu extrato bancário. Por fim, em qualquer situação suspeita, reporte a mesma através do chat MB Way.

Se perder o telemóvel (ou tablet) em que instalou a app MB Way deve, de imediato, remover esse dispositivo através das opções “Menu Mais”, “Definições” e “Os meus dispositivos”.

Se pretender cancelar a aplicação, pode fazer essa operaçáo em qualquer caixa multibanco (com o cartão associado à conta MB Way) ou junto do banco.