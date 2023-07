Nas Notícias 5 dicas para refrescar a casa nos dias de calor Por

O estudo “Refrescar a casa”, mostrou que 56% das pessoas afirmam não ter medidas para refrescar a sua casa devido ao valor elevado das mesmas e 31% por a sua casa ser arrendada e não ter oportunidade para fazer qualquer instalação.

O verão chegou e com ele as vagas de calor que já afetaram alguns países da Europa. Numa altura em que o teletrabalho faz parte da vida de grande parte dos portugueses e em que alguns aproveitam já os períodos de férias, o calor dentro de casa pode tornar-se muito desconfortável.

O custo da instalação de um sistema para controlar a temperatura e fazer face a este problema é um impedimento para 56% das pessoas inquiridas para o Consumer Spotlight. O estudo “Refrescar a casa” desenvolvido pela Liberty Mutual com a Kantar e a Red C para a Liberty na Europa (Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte) em maio e junho de 2023, mostra ainda que 31% apontam a impossibilidade de instalar estas medidas uma vez que se trata de uma casa arrendada. Dos 502 portugueses inquiridos, apenas 17% afirmam não precisar de medidas de refrigeração da sua casa.

“A geografia, o tipo de construção ou a exposição solar, entre outros fatores, variam de casa para casa e impactam o conforto e o dia a dia das pessoas. É importante estarmos atentos às condições em que a população vive e encontrarmos soluções ajustadas a cada uma das situações” explica José Luis García Camiñas, Diretor Executivo de Produto da Liberty Seguros na Europa. “Trabalhamos diariamente para garantir uma oferta que responda às necessidades das famílias e temos como foco o seu bem-estar e felicidade”.

A Liberty partilha 5 dicas simples para refrescar a casa.

1. Feche as janelas, cortinas e persianas durante o dia

O sol é o melhor aquecimento natural e as casas absorvem todos os raios solares que entram pela janela, por isso, fechar as cortinas e persianas é um dos truques mais simples para deixar a casa fresca durante mais tempo. É ainda importante que feche todas as janelas, uma vez que, mesmo com corrente de ar, este será quente e irá espalhar-se pela casa.

Estas medidas devem ser adotadas seja qual for o material das janelas, cortinas e persianas. Ao questionário da Liberty, 41% afirmaram não dispor de cortinas e persianas opacas. 30% não têm janelas e portas bem isoladas. Nestes casos, opte por tapar com toalhas qualquer brecha através do qual poderá entrar ar quente.

Por outro lado, durante a noite (caso os termómetros estejam mais baixos), opte por abrir todas as janelas e deixe o ar entrar e circular por todas as divisões da casa.

2. Desligue luzes e eletrodomésticos

Todos os dispositivos ligados à eletricidade são fontes de calor. Se não estiver a utilizar, evite que qualquer luz ou eletrodoméstico esteja ligado. Desta forma, para além de evitar que a sua casa aqueça de forma desnecessária, poupa na conta da eletricidade.

Esta é também uma forma de promover o uso consciente de energia, uma vez que 14% da população inquirida ainda utiliza energia proveniente de fontes renováveis. 35% dos portugueses confessam não saber qual a fonte de energia, enquanto 38% já utilizam rede elétrica de fontes parcialmente renováveis e 13% de totalmente renováveis. Na hora de escolher o fornecedor de energia, as questões ambientais ainda não parecem ser essenciais para os consumidores, já que 51% explicam que preferiria que a energia proviesse de fontes renováveis, mas não afeta a escolha de fornecedor e 9% dizem mesmo que não é importante qual a fonte de energia.

3. Feche as portas das assoalhadas que não estiverem a ser utilizadas

Quando estiver em casa durante o dia, opte por fechar a porta das divisões de que não precisa para evitar que o ar fresco se espalhe pela casa. No entanto, se tiver algumas divisões que não recebem luz solar direta, avalie se faz sentido que a porta fique aberta e que a temperatura nessas divisões ajude a refrescar a casa. Se estiver na cozinha, evite utilizar o forno, uma vez que este liberta muito calor.

4. A escolha do guarda-roupa também é importante em casa

Vista roupas leves e largas e de materiais respiráveis, que contribuam para que se mantenha fresco. Os pés também devem estar o mais frescos possível e para isso andar descalço poderá ser a melhor opção. Se preferir, calce chinelos arejados. Tenha sempre água à mão e coma refeições leves e frescas, como saladas ou frutas. Tomar um banho frio alivia a sensação de calor e é um ótimo truque antes de se deitar ou para começar o dia. Durante o dia, os borrifadores podem ser os seus melhores amigos: encha-os com água fresca e aplique na pele. Evite o álcool e comidas quentes.

5. Encontre a melhor opção no mercado

Apesar de ser uma preferência com maior peso na carteira e no futuro do ambiente, pode encontrar dispositivos que o ajudam na refrigeração da casa. À Liberty, 63% afirmaram não dispor de ar condicionado em casa e 89% não têm ventiladores de teto. A percentagem aumenta quando falamos de refrigeração aerotérmica ou por piso radiante, uma vez que são mais de 90% as pessoas sem nenhuma destas soluções em casa.