Nas Notícias Reduzir o desperdício. Saiba como, com dicas simples Por

Reduzir o desperdício é uma das formas mais inteligentes de poupança. Conheça algumas dicas e mude comportamentos que diariamente consomem recursos.

Uma das melhores formas de poupar passa por reduzir o desperdício em casa. Com algumas estratégias é possível combater o desperdício, aliviando os encargos com as compras, com reflexos na carteira ao final do mês.

Combata o desperdício no ‘stand-by’

O primeiro passo para reduzir o desperdício começa na fatura da eletricidade. Há sempre um aparelho que fica no modo ‘standy-by’, consumindo energia a um nível irrelevante, mas… continuado.

Tudo somado, as horas em que um aparelho fica em ‘stand-by’ começam a pesar na fatura da luz, sendo que não é ‘apenas um’… É a televisão, é a box, é o router, entre outros. Tudo junto, é dinheiro que deita ao lixo.

Sempre que possível, desligue os aparelhos das tomadas quando não os está a utilizar. Para maior simplicidade, pode ligar várias numa extensão com um interruptor e dessa forma desliga todos de uma só vez.

Planear as compras

Fora de casa, são as compras que mais contribuem para o desperdício. Quantas vezes foi ao hipermercado ‘buscar só uma coisa’ e voltou com muito mais?

Planeie as compras antes de as fazer: liste o que precisa e antecipe as quantidades que vai precisar, para não comprar em excesso (e gastar dinheiro desnecessariamente).

A lista de compras é um plano perfeito para não se perder em despesa escusada, ao passar lentamente pelas prateleiras de supermercado à procure de produtos que, eventualmente, pode precisar e, na realidade, não precisa.

Outra dica simples e de fácil implementação: evite fazer compras com fome. Se estiver com fome, vai comprar mais alimentos do que o necessário. E vai correr mais riscos de comprar alimentos com efeitos negativos para a sua saúde.

Outra dica de poupança: nos casos em que for possível, opte por comprar a granel, que por regra sai mais barato.

Plante ervas aromáticas

As ervas aromáticas são um excelente substituto do sal, mas quando compradas nas lojas acabam por sair caras.

Pode facilmente plantar ervas em vasos e colhê-las nas quantidades desejadas, quando está a cozinhar.

Por outro lado, lembre-se sempre de que uma parte das ervas embaladas vai para o lixo. Além disso, essa pequena ‘jardinagem’ ajuda a combater o stress, tornando a sua vida mais saudável.

Organize o congelador

Um congelador bem usado representa uma boa poupança na carteira. A congelação permite aproveitar produtos cuja validade está perto do fim. Assim, ficam disponíveis para serem usados quando foi mais conveniente, bem como sobras das refeições.

Se optar por congelar refeições completas, faça-o já nas quantidades a consumir, para depois não descongelar comida a mais. Pode também congelar produtos já preparados para depois irem para a sopa, como legumes já lavados e cortados.

Reduzir o desperdício de outras formas

Para quem já pratica as estratégias anteriores, é hora de dar um passo em frente e passar a aproveitar também as cascas (sempre bem lavadas, saliente-se).

As cascas de batatas podem ser fritas e servidas como aperitivo, enquanto as cascas de cenoura podem fazer parte da salada.

Quanto à fruta, as cascas de maçã podem servir para fazer puré. Por regra, as cascas de fruta podem servir para aromatizar chás ou bolos.

Na internet, não faltam receitas e dicas para puxar pela criatividade enquanto combate o desperdício.

Trocar o plástico por vidro e tecido

O plástico é uma das principais ameaças ao planeta. Sempre que possível, troque-o por vidro ou por tecido (panos).

Por exemplo, em vez de usar sacos (plásticos) de congelação, opte por recipientes de vidro. Depois, basta lavar que ficam prontos para utilizar novamente. Quando for às compras, leve sacos de pano.

Vender o que não usa

A última forma de combater o desperdício e, ao menos tempo, fazer uma poupança é vender o que já não usar.

De que vale ter roupa, calçado, utensílios ou até móveis a ocuparem espaço sem necessidade?

E quando encontrar algo que não usou nos últimos três meses, pense se é preferível continuar a não usar isso ou vender para encaixar alguns ‘trocos’.

Com essa poupança, pode comprar vasos e recipientes de vidro para cumprir algumas das estratégias anteriores.