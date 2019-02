Motores O começo dos testes de Sebastien Ogier na Suécia Por

A pouco mais de uma semana da segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis, Sebastien Ogier começou já a sua preparação na Suécia.

O Campeão do Mundo, que vem de uma vitória muito ‘suada’ em Monte Carlo, deslocou-se aquele país escandinavo para se voltar a familiarizar com as estradas suecas e com a grande quantidade de neve.

Desta forma Ogier procurou a encontrar as melhores soluções para o seu Citroën C3 WRC numa prova onde os bancos de neve e os estreitos pneus de pregos ‘convivem’ em perfeita ‘harmonia’.

Ficam algumas imagens dos dois dias de ensaios do piloto francês na Suécia.