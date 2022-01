Nas Redes “O Big Brother Famosos, programa que ninguém vê, teve um milhão e oitocentos mil espectadores” Por

Números do Big Brother Famosos, reality show da TVI, surpreendem. Presença de Bruno de Carvalho pode ajudar a explicar o fenómeno de audiências, na gala de estreia de domingo.

O programa Big Brother Famosos está no ar desde domingo, altura em que atingiu um valor histórico ao nível de audiências, permitindo à TVI fazer a festa.

Eduardo Madeira, humorista e uma das figuras do entretenimento no canal liderado, ao nível da ficção, por Cristina Ferreira, aproveitou para deixar uma indireta aos que criticam o formato do programa mas que depois o seguem.

“A TVI foi líder este domingo. O Big Brother Famosos, programa que ninguém vê, teve um milhão e oitocentos mil espectadores”, assinalou Eduardo Madeira, com ironia à mistura.

Em defesa de Cristina Ferreira, tantas vezes criticada pela aposta em determinados formatos desde que regressou à TVI – após uma passagem pela SIC durante, sensivelmente, um ano – Eduardo Madeira, adepto sportinguista, destacou que, porventura, a entrada de um determinado candidato, que está em jogo, poderá ter levado a esta vitória.

TVI alcança valores que não obtinha desde 2016

“Na minha opinião teve muito que ver com o Kasha [cantor dos D.A.M.A], mas o resto dos envolvidos também deve ter dado uma ajudinha”, concluiu Eduardo Madeira.

As audiências na primeira gala do Big Brother Famosos, apresentado por Cristina Ferreira, permitiu à TVI alcançar valores que não tinha desde 2016 neste segmento.