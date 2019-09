Motores Nuno Figueiredo satisfeito com “duas pontuações importantes” em Braga Por

Nuno Figueiredo subiu duas vezes ao pódio da sua categoria na penúltima ronda do Campeonato de Portugal Legend’s, que se realizou no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

O piloto da inconfundível Volvo 850 Estate esteve mais uma vez em destaque na prova do CAMI Motorsport, pois desde os treinos mostrou que estava na pista minhota para tentar as primeiras posições, quer em termos de classe L99 quer à ‘geral’, embora ciente de que isso não seria fácil.

Logo nos treinos Figueiredo garantiu o segundo tempo absoluto e o melhor em L99, com uma volta em 1m42,424s, e na primeira corrida do fim de semana confirmou a sua rapidez ao ser quarto sobre a meta e segundo na classe 99.

Esta exibição prenunciava aquilo que viria a acontecer no segundo confronto, onde o piloto da Volvo 850 Estate cortou a meta na oitava posição e segundo L99. Resultado que obviamente deixou o lisboeta muito satisfeito.

“Foi uma jornada positiva, com duas subidas ao pódio, mas tenho de reconhecer que a competição em pista foi muito grande sobretudo na primeira corrida, onde o duelo com o Honda Integra do Tiago Ribeiro foi o ‘ponto alto’, referiu Nuno Figueiredo em jeito de balanço, acrescentando: “Foram duas pontuações muito importantes para o Campeonato, no entanto já estamos focados na última prova da época em Portimão“.