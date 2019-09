Motores Vasco e Luís Barros num ‘negócio de família’ nos Legends em Braga Por

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends rumou ao Circuito Vasco Sameiro, onde se assistiu a um domínio de família já visto noutras ocasiões, já que Vasco Barros e Luís Barros dominaram as corridas da competição no passado fim de semana.

Na prova organizada pelo CAMI Motorsport na pista de Braga os dois pilotos (pai e filho) da VLB Racing eram e confirmaram esse estatuto. Rui Delgado impôs-se na Taça FEUP.

Vasco Barros impôs o Mercedes 190 DTM da categoria especial diante de Luís Barros no Ford Sierra RS 500 da categoria L90, enquanto Jorge Serôdio tirou o máximo partido do seu BMW 320iS para conseguir dois pódios – na primeira corrida foi segundo e na segunda terceiro. João Luís, no Renault Spyder Trophy trocou de lugar com ele nos dois confrontos.

Na categoria Livre Manuel Fernandes impôs o seu BMW 320D na primeira corrida mas na segunda Hugo Mestre teve problemas com o carro e o triunfo foi para Sérgio Pinto, em Gonda Civic. Márcio Teixeira, em Toyota Corolla, conseguiu dos pódios, enquanto Filipe Ferrerira e Nuno Gonçalves levaram o Toyota Corolla ao terceiro lugar no segundo confronto.

António Barros e Joaquim Soares chamou a si a vitória na categoria L99, impondo o seu BMW M3 na frente de Nuno Figueiredo e a inconfundível Volvo 850 Estate, enquanto Hugo Branquinho levou o seu Honda Civic ao triunfo entre os L90, na frente de António Zenha e Manuel Mota, em Volkswagen Golf GTi.

Na Taça FEUP, para os concorrentes com os antigos Alfa Romeo 156 e Fiat Punto do antigo Desafio Único, Rui Delgado foi o vencedor. O piloto transmontano mostrou desde os treinos cronometrados que seria o piloto a bater, e no seu 156 dominou as duas corridas do dia, batendo Hélder Moura e José Monteiro, que alternaram nas posições seguintes do pódio.

Entre os Fiat Puno, Tiago Montes era o líder do campeonato à chegada a Braga e começou por ser o mais rápido nos treinos cronometrados, logo seguido pelo estreante Manuel Alves, de apenas 16 anos.

Tiago Montes venceria depois a primeira corrida, embora Manuel Alves tenha sido o primeiro a ver a bandeira de xadrez, sendo depois penalizado devido a um toque. Paulo Silva e João Sousa levaram o seu Fiat Punto à vitória no segundo confronto, seguidos por Manuel Alves e pela dupla Tiago Monteiro / Tiago Rocha.

Manuel Araújo, por seu turno, foi o 2.º classificado na primeira corrida, na frente de Pedro Pinto, que chegou a esta fase do campeonato na discussão pelo título com Tiago Montes. Roberto Meira terminou sempre no top 5 nas duas corridas, enquanto José Cidrais também fechou os cinco primeiros na derradeira corrida do dia.