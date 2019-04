Motores Pódio no Estoril deixa Nuno Figueiredo satisfeito Por

Nuno Figueiredo teve um começo de época bastante positivo no Campeonato de Portugal Legends, cujo arranque teve lugar no Circuito do Estoril.

Aos comandos da Volvo 850 T5 Estate o piloto subiu ao pódio da categoria Legends 99 nas duas corridas realizadas, confirmando as boas indicações dadas nos treinos, onde foi o quinto mais rápido em termos absoluto e o segundo melhor da categoria.

Depois de ter realizado um bom arranque, Nuno Figueiredo manteve a segunda posição na fase inicial, sendo que com o abandono do BMW M3 de António Barros se colocou na liderança. No final da prova sofreu bastante pressão de José Meireles, muito rápido no Toyota Carina E, com a Volvo 850 Estate a cortar a meta na terceira posição, e terceira na Legends 99.

No segundo confronto Figueiredo teve um grande duelo com Joaquim Soares (BMW M3), que só ficou decidido na última curva, com o piloto da Volvo 850 Estate a repetir o resultado da corrida anterior. O que deixou o piloto muito satisfeito.

“O fim de semana correu muito bem. Foram duas grandes corridas em que a emoção não faltou. Na primeira fiz um bom arranque tentando seguir os pilotos mais rápidos. Consegui ganhar alguma distância para o Toyota Carina do José Meireles, no final viria a sentir bastante presença nos retrovisores”, avalia Nuno Figueiredo.

A segunda corrida o piloto considerou-a “extraordinária”, e destacou: “Fruto de um bom arranque consegui manter a posição nas voltas iniciais. Na segunda metade da corrida Joaquim Soares, que vinha a fazer uma excelente recuperação, acabou por ultrapassar-me na curva 1 após um pequeno erro na travagem do final da reta que me custou alguns segundos. Mantive um ritmo muito forte e a fase final da corrida foi de ‘loucos’”.

“Já na última volta o meu adversário sentiu alguns problemas e reduziu o andamento Consegui colar-me à sua traseira. Já com a meta à vista consegui ultrapassá-lo. Pelos resultados alcançados foi um fim de semana impecável”, rematou Nuno Figueiredo.