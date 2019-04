Motores Nuno Batista sai do Estoril “muito feliz” Por

Nuno Batista realizou a melhor estreia possível no Open de Velocidade 2019, conseguindo dominar a classe G3 nas três corridas disputadas no passado fim de semana no Circuito do Estoril.

Com dois triunfos absolutos nas duas primeiras corridas do programa, ao piloto do Porto só faltou mesmo o êxito no terceiro confronto, tirando bom partido do seu Porsche 997 GT3 Cup, com o qual fez ainda a volta mais rápida da competição.

“Saio daqui muito feliz com o que consegui, já que tirando um pequeno erro na terceira corrida, que me custou o pleno de vitórias à geral, tudo correu muitíssimo bem. Senti que tinha um bom carro logo desde os treinos cronometrados, fui ganhando confiança e contornando as dificuldades de uma pista difícil devido à chuva, fazendo a pole para a segunda corrida”, conta Nuno Batista.

O piloto portuense destaca também: “Na corrida inaugural fiz uma boa largada e assumi o comando para depois controlar e vencer sem grandes dificuldades, apesar de ter cometido um pequeno erro que me fez sair ligeiramente de pista e perder tempo. Na segunda corrida, consegui um bom arranque da ‘pole’ e mais uma vez fui para a liderança vencendo com uma larga margem para o segundo classificado”.

A derradeira corrida foi mais complicada: “Partia também da ‘pole’, mas fiz o pior arranque do fim-de-semana, caindo para segundo. Consegui assumir o comando logo na segunda volta e dominei a corrida até cinco voltas do final, quando tive de fazer um ‘drive trough’ devido a um erro na passagem pelas boxes”.

“Depois da penalização regressei à pista em segundo e até ao final ainda recuperei muito terreno para o líder, tendo tentado tudo para vencer, como demonstra o facto de ter efectuado a melhor volta de todo o fim-de-semana, na minha derradeira volta da terceira corrida. Ainda assim não foi suficiente e terminei a prova a pouco mais de dois segundos da vitória”, conclui Nuno Batiasta, que vai motivado para as provas seguintes, a primeira das quais em Braga, a 18 e 19 de maio.