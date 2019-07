Motores Nuno Batista com fim de semana complicado em Vila Real Por

Nuno Batista esperava não foi feliz na prova do Campeonato Open de Portugal de Velocidade incluída no 50º Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto portuense acabou por sofrer vários percalços que o impediram de subir ao pódio, e dessa forma sair do traçado transmontano sem os resultados pretendidos.

“Estavamos confiantes para esta prova, desejávamos prosseguir a onda de bons resultados que conseguimos nas duas primeiras provas do ano, mas aqui não foi possível. Abordamos esta presença com algumas cautelas, até porque queríamos evitar cair nas habituais armadilhas que esta pista citadina encerra”, começa por dizer Nuno Batista.

O Porsche 997 GT3 Cup preparado pela G2B Motorsport dava-lhe a esperança de poder lutar pelas posições cimeiras, à imagem do que sucedera em provas anteriores, e o fim de semana até começou bem: “Fomos melhorando os nossos tempos e nas qualificações, fomos os melhores da nossa categoria e entre os GT ficamos somente atrás do inacessível Audi R8 GT3. Para além disso, desta vez e ao contrário do que temos conseguido, foi muito dificil fazer melhor em termos absolutos, principalmente porque neste circuito os TCR conseguiam ser muito mais rápidos na abordagem das chicanes, do que eu com o Porsche”.

“Não fomos felizes na primeira corrida do fim-de-semana, já que sofremos um toque logo após a partida que nos deixou fora de prova. Os danos sofridos na manga de eixo traseira esquerda acabariam por condicionar toda a restante prestação, porque ficamos com o carro desalinhado e nada podíamos fazer para reverter essa situação no local”, conta o piloto portuense.

Nuno Batista destaca o esforço da G2B para mitigar o azar: “A equipa fez um trabalho espetacular e completamos a segunda corrida com uma vitória na categoria. Infelizmente na terceira corrida do programa fomos forçados a abandonar com um rolamento gripado, avaria ainda em consequência do toque sofrido na ronda inaugural”.

“Não sendo positivo o saldo desta nossa passagem por Vila Real, conseguimos no entanto manter o primeiro lugar do campeonato, o que nos deixa confortáveis para garantir o título na derradeira corrida em Portimão”, acrescenta Nuno Batista, já a pensar na prova que se disputa no Autódromo Internacional do Algarve a 26 e 27 de outubro.