Euromilhões Números do Euromilhões desta sexta-feira, dia 09/07/2021 Por

Os números do Euromilhões de sexta-feira já foram sorteados. Veja se está milionário.

Foi já realizado o sorteio do Euromilhões de hoje, dia 09 de julho de 2021.

O concurso (sorteio 055/2021) tem em jogo esta noite um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

A fortuna está guardada para quem acertar na chave vencedora do Euromilhões, formada hoje pelos números 06, 19, 36, 37 e 49 e pelas estrelas 04 e 11.

O PT Jornal publica as chaves após consulta de plataformas que emitem o sorteio. No entanto, o leitor deve confirmar todas as chaves no site oficial da Santa Casa, para verificar os números e confirmar eventuais prémios.

Nesta sexta-feira, está em jogo um primeiro prémio de 17 milhões de euros, sujeito a pagamento de imposto de selo, à taxa de 20 por cento.

O imposto a pagar será de 3,4 milhões de euros e assim o valor líquido do prémio desce para os 13,6 milhões de euros.