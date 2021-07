Nas Notícias Certificado covid impede encerramento de restaurantes, justifica o ministro Por

O ministro da Economia afirmou que o certificado covid-19 vai impedir o encerramento de restaurantes e hotéis.

Com as novas regras de combate à pandemia, ontem apresentadas pelo Governo, passou a ser obrigatória a apresentação do certificado digital covid-19 para aceder a restaurantes e hóteis.

A alternativa é a apresentação de um teste negativo, com regras diferentes para cada tipo de teste.

“Se podemos usar um certificado covid para nos deslocarmos para outro país, também faz sentido que possamos usar o certificado covid para frequentar alguns espaços e algumas atividades que de outra maneira estariam encerrados”, afimrou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Justificando as medidas ontem anunciadas, Pedro Siza Vieira frisou que, se o certificado covid-19 não estivesse disponível, restaurantes e hóteis poderiam ter de encerrar, perante o “crescimento do número de contágios muito significativo” do vírus SARS-CoV-2 nas últimas semanas.

“Alternativa era ter a restauração fechada”

“A alternativa a não estender o certificado covid à restauração era ter a restauração fechada”, reforçou Siza Vieira.

O ministro admitiu que “vai haver algumas dificuldades no arranque”, mas referiu que as novas medidas vão “imediatamente permitir que a restauração nos concelhos de risco muito elevado possa funcionar já neste fim de semana”.

“Vai ser cada vez mais fácil à medida que mais gente vá ficando vacinada, vai ser mais fácil à medida que os testes e autotestes forem mais abundantemente distribuídos”, acrescentou.

“Nós ainda não controlámos a pandemia, temos de levar isto a sério. É uma tentativa de tentar permitir o mais possível que as atividades se possam fazer, sempre com o mesmo propósito, o máximo de proteção com o mínimo de limitações”, finalizou Siza Vieira.