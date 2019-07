Fórmula 1 Nova série dedicada à Fórmula 1 no Netflix Por

Os responsáveis pela Fórmula 1 confirmaram que uma nova série ‘Drive to Survive’ irá para o ar no Netflix no começo de 2020, com a Mercedes e a Ferrari a terem acesso às câmaras deste serviço global de ‘streaming’.

Depois da boa receção que o primeiro capítulo da série – filmado durante a temporada de 2018 – a Netflix teve permissão para cobrir os testes de Barcelona e as primeiras corridas deste ano antes de um acordo ter sido formalmente conseguido.

As câmaras da empresa de produção ‘box to box’ garantiu um novo contrato, que inclui duas equipas que optaram por não participar no ano passado. Ao garantirem o acesso à Netflux as equipas acederam que tudo pudesse ser captado pelas câmaras, a menos que o que apareça revele segredos técnicos, como carros sem carenagem no interior das boxes.

“Estamos radiantes por uma vez mais trabalharmos com a Netflix numa segunda série do ‘Drive to Survive’”, disse Ian Holmes, diretor da F1 para os direitos media. “É uma série única, que permite aos fãs verem um lado nunca vusto da F1, mostrando as personalidades e as emoções que cada equipa e piloto vive, tanto na grelha como fora dela”, referiu ainda aquele responsável.