“No mundo do Ventura, o Ventura ganha sempre”, diz Luís Pedro Nunes (vídeo)

André Ventura tem sido o protagonista político da semana pelas críticas que recebeu de figuras como Ricardo Quaresma, Catarina Martins e António Costa, mas para o eleitorado dele tem sido um “vencedor”, alertou Luís Pedro Nunes.

O comentador do ‘Eixo do Mal’, da SIC Notícias, sustentou que a crítica pela generalidade da opinião pública pode contribuir para ajudar a criar a imagem de um “herói”.

“No mundo do Ventura, o Ventura ganhou novamente. E ganha sempre, todos os dias, nunca é derrotado. O Ventura é todos os dias celebrado como um herói, porque só precisa dele próprio e do estagiário que coloca o vídeo no YouTube”, argumentou.

“Duas pessoas criam um universo que vai alimentando aquela gente que vai acreditando nele e a quem não interessa que ele ganhe o dinheiro de deputado, o de consultor e o de comentador quando prometeu exatamente o contrário”, reforçou Luís Pedro Nunes.

Clara Ferreira Alves concordou com a ideia defendida pelo colega de programa.

“O que me preocupa é que na população portuguesa, e este é o modus operandi dele, há um conjunto de alarvidades que têm muito sucesso” com as mensagens políticas baseadas em esterótipos, afirmou.

“Há um lugar-comum de imbecilidade universidade”, lamentou Clara Ferreira Alves.

