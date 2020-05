Motociclismo Caso de Andrea Iannone será julgado antes da época começar Por

A suspensão de Andrea Iannone por doping poderá ser decidida antes da temporada de MotoGP se iniciar, em junho.

O italiano da Aprilia foi suspenso por ter testado positivo ao suso de um esteróide anabolizante, num caso que está a ser julgado pelo Tribunal de Abritragem do Desporto (CAS).

O advogado Antonio de Rensis, que defende o piloto transalpino, revelou que o recurso de Iannone seria interposto no começo da próxima semana e diz que será possível alcançar um veredito em dois meses caso o CAS decida que não é necessário uma audição adicional.

A Dorna – promotora do campeonato – tenciona iniciar o campeonato com duas provas em Jerez de La Frontera – a 19 e 26 de julho, fazendo crer que Andrea Iannone possa regressar às pistas a tempo do início da temporada.

“Segunda ou terça-feira da próxima semana, no máximo, vamos apresentar o recurso no CAS em júri de primeira instância. O apelo será julgado certamente a 15 de amio, o que dá à FIM (Federação Internacional de Motociclismo) 20 dias para responder aos nossos argumentos”, fez saber De Rensis em declarações à estação de televisão Sky Italia.

O mesmo advogado referiu que depois da FIM responder os juízes do CAS podem decidir se é necessário uma audiência, confiando que em dois meses se possa chegar a uma conclusão.

E Antonio de Rensis reitera: “Se o CAS se decidir por uma audiência, haverá um atraso, mas não mais de um mês, um mês e meio no pior dos casos. Acredito que possam decidir com base nos documentos sem necessitarem de audiência. No melhor cenário no final de julho haverá uma decisão, no pior após o verão. Acredito que a tempo do campeonato, provavelmente no começo, Andrea terá uma decisão”.