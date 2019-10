Motores Nissan muda de cores na Fórmula E Por

A Nissan eDams revelou a decoração dos seus monolugares para a sexta temporada da Fórmula E, onde ganham relevância o vermelho e o preto da marca japonesa.

Estas novas cores para os Nissan IM02 de Sebastien Buemi e Oliver Rowland são claramente identificativas do departamento desportivo da marca; a NISMO.

O design da decoração que a equipa vai estrear a 22 e 23 de novembro em Dariya (Arábia Saudita) faz lembrar um quimono, o símbolo japonês da longevidade e da sorte.

“Entramos na nossa segunda época na Fórmula E, e a nossa equipa de design propôs um novo visual que celebra a nossa herança e o nosso ADN tecnológico”, justifica Alfonso Albaisa. O vice-presidente do design global da Nissan acrescenta: “Recuperamos as cores históricas da Nissan lembrando o quimono e oferece uma impressão de potência e de dinamismo”.

A equipa eDams mantém-se assim ligada à aliança Renault Nissan, tendo defendido as cores da marca do losango, com a qual se sagrou campeã nas três primeiras épocas da competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

Com a Nissan a formação criada pelo já falecido Jean-Paul Driot concluiu a época passada no quarto lugar da classificação de equipas, tendo conseguido apenas uma vitória, por intermédio de Sebastien Buemi na primeira corrida de Nova York.

Nos testes recentes realizados semana passada em Valência, conseguiu tempos muito constantes, depois de ter trocado a transmissão dos seus monolugares, de modo a respeitar o novo regulamento técnico da Fórmula E.