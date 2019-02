Fórmula 1 Nico Hulkenberg o mais rápido no quarto dia de testes em Barcelona Por

Embora com vários problemas, que causaram uma paragem em plena pista e uma das situações de bandeiras vermelhas da sessão, Nico Hulkenberg foi o mais rápido no quarto dia de testes em Barcelona.

O alemão da Renault efetuou uma volta em 1m17,393s, que embora tenha sido uma marca pior que a conseguida por Daniil Kvyat na véspera, mostrou que o R.S. 19 tem velocidade de ponta.

É certo que Hulkenberg não conseguiu fazer muitas voltas, apenas 24 devido aos problemas que o levaram a parar em plena pista. Ainda assim o germânico destronou Alexander Albon, que era até à altura o mais veloz, e que teve de se contentar com o segundo registo, a 0,244s de ‘Hulk’.

O alemão da Renault fez o seu tempo com os pneus mais macios da Pirelli (C5), e realizou uma simulação de qualificação. O que explica o bom desempenho, ainda que o seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo, tenha conseguido ser o terceiro mais rápido, a mais de três décimas, sendo que também o australiano efetuou poucas voltas, apenas 34.

Albon totalizou 136 voltas ao traçado catalão e foi dos que mais tempo esteve em pista, mas confirmou aquilo que Kvyat já tinha mostrado na véspera; que o Toro Rosso possui um bom chassis, bem adaptado ao motor Honda.

Na Mercedes Valtteri Bottas voltou a ser o mais rápido. Desta vez o finlandês realizou o quarto registo do dia, a quatro décimas de Hulkenberg, e na conclusão de 57 voltas, menos uma que o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que ficou logo atrás na tabela de tempos.

Mas o Campeão do Mundo fez-se falar por outra razão. O episódio que protagonizou quando encontrou o Williams de Robert Kubica em marcha mais lenta à entrada da chicane Campsa. Hamilton teve de seguir pela escapatória para não embater na traseira do monolugar do polaco.

Desta vez a Ferrari não sobressaiu nos tempos, já que Charles Leclerc se quedou pela sexta-marca, ainda que o monegasco tenha completado 138 voltas ao Circuito de Barcelona, ficando a seis décimas do melhor tempo.

Logo atrás surgiu Lando Norris, que foi protagonista de uma aparatosa saída de pista. Ainda assim o jovem britânico conseguiu completar 68 voltas com o McLaren MCL34. Fez parar a sessão, tal como Antonio Giovinazzi, mas devido a um problema no Alfa Romeo Sauber a escassos sete minutos do final da sessão.