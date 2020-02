Fórmula 1 Finalmente Ferrari e finalmente Sebastian Vettel nos testes de F1 em Barcelona Por

Ao quinto dia de ensaios de pré-temporada de Fórmula 1 a Ferrari deu finalmente um sinal de que está ‘viva’ para a luta pelo campeonato, depois de Sebastian Vettel se cotar como o mais rápido da jornada em Barcelona.

É que até agora a ‘Scuderia’ não só não tinha brilhado na tabela de tempos como tinha evidenciado ter alguns problemas com o novo SF1000. Algo que aparentemente parece ter sido mitigado.

Um bom tempo nos testes vale o que vale, mas Vettel realizou uma volta ao traçado catalão em 1m16,841s e completou 144 voltas sem problemas. Uma fiabilidade que outros parece não possuir ainda, e mesmo quando não se espera.

É que depois da Williams ter tudo alguns problemas de motor, a Mercedes também os teve neste quinto dia de testes. Na semana passada tinha sido Valtteri Bottas a ‘braços’ com uma anomalia de baterias, mas hoje foi Lewis Hamilton a ser traído pela mecânica do W11.

O hexacampeão do Mundo só completou 14 voltas – foi mesmo o mais lento – e atrasou o programa previsto para o seu companheiro de equipa. Bottas realizou apenas o sétimo tempo, mas também não conseguiu realizar mais do que 31 voltas. O que deixou as hostes da equipa campeã do Mundo bastante frustradas.

Hamilton deteve-se na curva 6 do Circuito da Catalunha, devido a uma anomalia ao nível da pressão de óleo, segundo revelou mais tarde a equipa Mercedes, numa jornada onde a Alpha Tauri brilhou, com o segundo registo efetuado por Pierre Gasly. O francês ficou a 0,225s de Vettel, e antecedeu Lance Stroll, que apesar de ter um motor Mercedes no ‘dorso’ do seu Racing Point RP20 não conheceu problemas de maior e perfez 130 voltas, menos oito do que Gasly.

O top cinco completou-se com Nicholas Latifi – que surpreendeu aos comandos do Wlliams FW43, realizando 143 voltas sem problemas – e por Lando Norris, a confirmar a boa forma do Mclaren MCL35.

Max Verstappen teve um dia complicado, ao não evitar uma ligeira saída de pista matinal, embora sem danificar o Red Bull RB16. O holandês realizou a sexta marca do dia, embora tenha completado apenas 31 voltas. O seu companheiro de equipa Alexander Albon realizou apenas o 10º registo mas ao menos conseguiu efetuar seis dezenas de voltas.