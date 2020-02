Fórmula 1 Max Verstappen contente com o Red Bull apesar de saída de pista Por

Um despiste que não permitiu a Max Verstappen rodar muito no quinto dia de testes de pré-temporada em Barcelona não o faz achar que o trabalho realizado pela sua equipa não corre bem.

Segundo o holandês o despiste de quinta-feira – na quinta curva do traçado – deveu-se às condições no Circuito da Catalunha, numa altura em que fazia muito vento, a posta estava a secar e tinha montado os pneus intermédios da Pirelli.

As consequências do despiste não foram graves e por isso o titular do Red Bull # 33 mostra-se contente com o trabalho realizado até agora: Progredimos a cada dia que passa e aprendemos mais coisas sobre o carro para o fazer chegar aonde queremos. Não com o objetivo de rodar como fizemos na semana passada”.

“Já fizemos turnos longos, o que por vezes é um pouco aborrecido. É uma questão de verificar os componentes ou experimentar coisas que no final podem não funcionar. Certas coisas no carro são tão complexas que para as compreender leva tempo”, assinala Max Verstappen.

Sobre a jornada de ontem o holandês tem pena que a meteorologia não ‘jogasse’ a seu favor, pois isso não lhe permitiu rodar o que desejava, mas diz que “foi um pouco parecido para toda a gente”. Isto apesar de frisar: “Globalmente foi um dia positivo, pois tudo parece funcionar bem”.