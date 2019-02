Bolsa de Lisboa encerra em baixa com descida de 8,11 por cento dos CTT

A bolsa de Lisboa terminou a sessão de hoje com o índice PSI20 a descer 0,32 por cento para 5.161,43 pontos e com um recuo de 8,11 por cento dos CTT.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, quatro subiram e duas ficaram inalteradas. Os CTT recuaram para 2,88 euros, depois de terem apresentado os resultados de 2018 na quarta-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT referiram que o seu lucro recuou 28 por cento no ano passado em relação a 2017, ficando em 19,6 milhões de euros, um resultado “influenciado pelas indemnizações pagas por rescisão de contratos de trabalho por mútuo acordo”.

No mesmo dia, os CTT contestaram a posição do regulador quanto a um aumento do número de reclamações dos serviços postais e reiteraram que as queixas recuaram 7 por cento em 2018.

As principais bolsas europeias encerraram divergentes. Londres recuou 0,85 por cento, Paris ficou estável, Madrid subiu 0,11 por cento e Frankfurt somou 0,19 por cento.