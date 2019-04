Motociclismo Nelson Rodrigues estreia-se no ‘Nacional’ de Todo-o-Terreno Por

Nelson Rodrigues vai estrear-se no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno no Raid da Ferraria, quarta prova da temporada.

Este preparador físico de alguns dos nomes mais sonantes da modalidade, passa agora para a ‘parte de dentro’ da competição, alinhando na prova que se disputa no Ribatejo e no Alto Alentejo aos comandos de uma KTM 300 EXC assistida pela SGS Car.

Meticuloso, Nelson Rodrigues preparou com afinco este evento, onde vai procurar lutar pela vitória na classe TT3 e na Promoção: “Encaro esta corrida como um voto de confiança da parte da SGS Car a quem agradeço o apoio. Empenhei-me em me preparar de forma afincada para esta corrida de modo a partir pronto para dar o meu melhor.”

O Raid TT Ferraria tem início amanhã, dia 27 de abril, com um sector seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros percorridos nas magníficas paisagens alentejanas.