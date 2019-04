Economia dos EUA cresce 3,2% no 1.º trimestre, acima do previsto

A economia dos Estados Unidos da América cresceu ao ritmo anual de 3,2 por cento no primeiro trimestre deste ano, acima do previsto pelos analistas, segundo o Departamento de Comércio.

Este valor supera as estimativas dos analistas, que esperavam uma taxa de cerca de 2,3 por cento, e significa um aceleramento do crescimento económico face ao último trimestre de 2018, quando o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,2 por cento.

O crescimento do PIB no primeiro trimestre supera ainda a barreira de 3 por cento estabelecida pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve usar estes dados como prova de que o seu programa económico funciona.

Os gastos públicos, o comércio e o investimento das empresas em ‘stocks’ foram os principais impulsionadores da economia norte-americana nos primeiros meses deste ano, segundo agência do Departamento de Comércio responsável por estes dados.

Já os gastos dos consumidores, que representam dois terços da atividade económica, cresceram a uma taxa anual de 1,2 por cento, o menor aumento em 12 meses.

Ainda entre janeiro e março deste ano, as exportações avançaram 3,7 por cento, enquanto as importações diminuíram.

Estes dados devem fazer refletir a Reserva Federal norte-americana (Fed) que tem uma reunião de política monetária na próxima quarta-feira e que fez uma pausa provisória na subida das taxas de juro perante receio de um abrandamento.

Na próxima segunda-feira será publicado um dado que poderá ser crucial, a inflação de abril.

Apesar destes dados económicos divulgados para o primeiro trimestre, os analistas consideram que o segundo trimestre poderá abrandar para 2 por cento.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), por seu lado, baixou as previsões económicas para os Estados Unidos de um crescimento de 2,3 por cento do PIB este ano e alertou para os efeitos no crescimento global de uma guerra comercial entre Washington e Pequim.

Em 2018 o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,9 por cento, a maior taxa desde 2015.