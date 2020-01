Motores “Não foi um bom dia para nós” admite Carlos Sainz Por

Carlos Sainz por pouco não perdia hoje o comando da classificação dos automóveis no Rali Dakar.

A liderança ficou ‘presa’ por somente 24 segundos, depois do espanhol ter perdido mais de seis minutos nos 410 quilómetros da especial que integrava esta nona etapa da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Sainz e Lucas Cruz sentiram enormes dificuldades, sobretudo na primeira parte do trajeto cronometrado, devido a problemas com os pneus do Buggy Mini # 305. A paragem foi inevitável, com o espanhol a não entender o que se passou.

“Na primeira parte perdemos um pouco de tempo quando nos perdemos do caminho certo – perdemos qualquer coisa como cinco minutos. Depois não sei o que aconteceu…a tela saiu do pneu e tivemos que parar. Não foi como um furo, foi mais o pneu ter delaminado. Não foi um bom dia para nós”, declarou o espanhol à chegada a Haradh.