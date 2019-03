Apresentações/Novidades Mudanças na direção da Mazda na Europa e nos Estados Unidos Por

A Mazda Motor Europe acaba de anunciar a nomeação de Yasuhiro Aoyama para presidente e CEO da empresa.

O executivo japonês, atualmente Managing Executive Officer da marca no Japão, vai suceder a Jeff Guyton no cargo a partir de 1 de abril.

Guyton passará a ocupar o posto de presidente da Mazda North American Operations, depois de ter estado à frente do negócio da marca no continente europeu desde 2009.

Sobre estas mudanças, Akiro Marumoto, Diretor Representativo, Presidente e CEO da Mazda referiu que “numa altura em que a Mazda dá passos em frente através de uma nova geração de produtos, neles se incluindo os recentes lançamentos do Mazda3 e do Mazda CX-30, este é o momento certo para implementar as alterações ao nível da gestão do negócio, processo que temos vindo a planear para a América do Norte e para a Europa, duas regiões vitais” para o crescimento da marca.

O mesmo responsável destacou também os desafios que a Mazda enfrenta no futuro, nomeadamente a linha de montagem que a empresa está a construir em conjunto com a Toyota, sublinhando também o papel de Jeff Guyton na construção de “uma grande equipa na Europa”, permitindo um crescimento rentável e boas relações com os concessionários da marca no Velho Continente.

Já Yasuhiro Ayoama prometeu continuar o trabalho de Guyton a partir da sede europeia em Leverkusen, de modo “a assegurar um futuro robusto e brilhante” à marca, num momento tão importante, assumindo o objetivo de “alavancar o negócio de modo a garantir que o sucesso irá perdurar”.