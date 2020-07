Apresentações/Novidades Mazda ‘refina’ o MX-5 Por

Com o intuito de manter viva a chama e a paixão dos indefetíveis do seu ‘roadster’ MX-5, a Mazda decidiu refiná-lo. Propôs uma revitalização com a proposta de dois motores a gasolina Skyactiv-G.

Mas a marca de Hiroshima não se limitou a dotar este apaixonante descapotável de mais ‘pulmão’, também operou outrras mudanças mecânicas e de equipamento. Isto para que a atual quarta geração do MX-5 seja ainda mais fascinante preservando a filosofia ‘Jinba Ittai’.

Leve e pequeno como convém, e como foi sempre o seu apanágio desde o lançamento da primeira geração, em 1989, o ‘roadster’ da Mazda surge ‘trabalhado’ para 2020, em qualquer das duas versões de carroçaria – Soft Top e RF (Retractable Fastback) – propostas em três níveis de equipamento: Evolve, Excellence e Special Edition.

No virar dos seus 30 anos, o Mazda MX-5 está mais maduro e atual, possuindo agora um sistema Connect desenvolvido e compatível com Apple Car Play e Android Auto, que permitem espelhar no ecrã central textos e grafismos com mais definição, os telemóveis indivduais.

Os interiores também sofreram alterações ao nível dos acabamentos, que para além de tecido podem ser em pele nos dois níveis superiores e possui uma palete de cores mais vasta, agora com sete tons, incluindo o novo Polymetal Gray, estreado no Mazda3.

Do pacote exclusivo destacam-se, entre outros e face às versões Excellence, interiores em pele Nappa perfurada, jantes em liga leve específicas de 17 polegadas BBS (2.0 Skyactiv G) e de 16 polegadas RAYS (1.5 Skyactiv-G) e capas dos retrovisores exteriores em preto, tudo conjugado com capota de lona preta nas versões Soft-Top e um tejadilho a duas cores nas versões RF.

Também é incluída agora uma nova chave/comando, à imagem do que sucede já em toda atual terceira geração dos modelos da marca, sendo que o MX-5 de 2020 tem como argumentos mecânicos os motores Skyactiv-G a gasolina de 1,5 e 2.0 litros. O primeiro tem 132 cv de potência e o segundo 184 cv, acoplados, a uma transmissão manual Skyactiv-MT de 6 de velocidades ou, como opção no propulsor mais potente, a uma caixa automática Skyactiv Drive também de seis relações.

Em termos de preços o Mazda MX-5 de 2020 surge no mercado a partir dos 28.814 euros, na versão de entrada da variante Soft-Top, que vai até aos 36.859 euros na motorização menos potente e nível de equipamento superior. Já na carroçaria RF os valores variam entre os 31.264 euros e os 39.859 euros. Dotado do propulsor de 184 cv (só com os dois níveis de equipamento superior) varia na versão Soft Top entre os 42.787 euros do pack Navi e os 44.837 euros do pack Sport Navi. A versao RF varia desde os 45.787 euros do Excellence Navi e os 50.764 euros do Special Edition.