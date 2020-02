Apresentações/Novidades Mazda2 com novo ‘pulmão’ já em Portugal Por

A versão 2020 do Mazda2 foi alvo de várias atualizações, sendo a mais notória a introdução do motor 1.5 Skyactiv-G a gasolina.

O utilitário da marca de Hiroshima surge renovado em cores e equipamento, mais o novo propulsor é certamente o seu mais forte argumento, sobretudo devido às vantagens que proporciona em termos de consumos e emissões.

Com dois níveis de potência – de 75 e 90 v –, o novo ‘pulmão’ é um bom exemplo do que o princípio Skyactiv pode conseguir, sobretudo para uma proposta pensada para uma utilização diária intensa, sendo que se trata de uma motorização que agora é apoiada por tecnologia ‘mild-hybrid’.

Esta nova funcionalidade MHEV, combina a assistência de um motor elétrico com o motor Skyactiv G, associados a uma caixa de seis velocidades manual, que depois se traduz em baixos consumos e emissões e permite a recuperação da energia da travagem para posterior alimentação dos sistemas auxiliares do modelo de tração dianteira.

O motor quatro cilindros em linha 16 válvulas permite um consumo médio combinado baixo, na ordem dos 5,3 litros a cada 100 km, e emissões de CO2 que não ultrapassam os 120g/km (WLTP).

Obviamente que a Mazda aproveitou para dedicar mais conteúdo ao seu modelo destinado ao segmento inferior, quer reforçando elementos de segurança i-Activesense, quer dotando-o com equipamento elevado, que pode ser complementado pelo ‘pack’ Navi.

A conectividade está na ordem do dia, pois para além da adoção do sistema Mazda Connect, ele agora está compatível com as plataformas Appel CarPlay e Android Auto.

Ostentando agora faróis LED e o sistema Smart City Brake Suporte, o Mazda2 está dotado de jantes em liga leve, de 15 e 16 polegadas, e exibe uma grande qualidade dos materiais no seu interior, onde é visível também um grande cuidado na insonorização e na redução de vibrações, a contribuir para uma melhoria do bem estar a bordo, a par com com o novo desenho dos bancos dianteiros.

Isto foi conseguido também através da Skyacyiv Vehicle Arquitecture da Mazda, reforçando a experiência ‘Jimba Ittai’, caracetrística da marca, num modelo que sofreu uma atualização do seu sistema de suspensão, coadjuvada por uma maior precisão de controlo, que proporciona uma resposta rápida às solicitações do condutor. O G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) oferece ao veículo um comportamento ainda mais estável a velocidades mais elevadas.

Para o mercado português o Mazda2 2020 é proposto numa única variante na motorização de 75 cv – equipamento Essence com um preço de 18.053 euros –, enquanto na de 90 cv é disponibilizado no nível Evolve por 19,788,71 euros e no Advance por 20.133,90 euros. As versões Evolve Navi e Advance Navi significam um acréscimo de 400 euros.