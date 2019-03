Standard & Poor’s sobe ‘ratings’ do Santander em Portugal

A agência de notação financeira (‘rating’) norte-americana Standard & Poor’s aumentou hoje as classificações da dívida a curto e longo prazo do Santander em Portugal, divulgou hoje o banco.

Na dívida a curto prazo, o ‘rating’ subiu para A-2, “dentro do grau de investimento”, e no longo prazo, a classificação subiu para BBB, nota o comunicado do Santander.

As perspetivas (‘outlook’) para o banco mantêm-se estáveis, de acordo com a avaliação da Standard & Poor’s comunicada pelo Santander.

Segundo a agência, “os ‘ratings’ do Santander são os mais elevados” entre os bancos avaliados em Portugal, que durante a crise “permaneceram focados na redução da forte exposição aos NPEs [crédito malparado]”, ao passo que o Santander pôde “fortalecer ainda mais os perfis comercial e financeiro”.

A subida do ‘rating’ do Santander segue-se à subida da notação financeira de Portugal, que passou de BBB- para BBB, e que foi divulgada na sexta-feira.