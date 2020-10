Nas Notícias Motorista de Cavaco Silva detido por recusar teste de álcool após acidente mortal Por

O motorista de Cavaco Silva, também agente da PSP, foi detido no sábado por se recusar a fazer o teste do álcool, na sequência de um acidente do qual resultou um morto.

O motorista do antigo Presidente da República, que faz parte do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, foi detido pela GNR, na zona da Golegã.

De acordo com o Correio da Manhã, o motorista de Cavaco Silva, que ainda na véspera tinha transportado o antigo Presidente, esteve envolvido num choque frontal na EN364, entre a Golegã e a Azinhaga, na tarde de sábado.

Do acidente resultou uma vítima mortal, um homem de 78 anos, com o óbito a ser declarado no local

“A gestão e participação do acidente foram efetuadas pela GNR que, após recusa por parte do condutor a submeter-se ao teste do álcool, motivou a sua detenção por crime de desobediência”, precisou a PSP.

Cavaco Silva ficou “chocado” e “consternado com a situação”, de acordo com as declarações de fonte oficial do gabinete do antigo Presidente ao jornal.

O motorista de Cavaco e agente da PSP foi suspenso de funções enquanto decorrem os vários inquéritos abertos na sequência do incidente.