Apresentações/Novidades Motor Skyactiv-X chega aos Mazda3 e CX-30 Por

A Mazda decidiu introduzir o novo e revolucionário motor 2.0 Skyactiv-X a gasolina nos novos Mazda CX-30 e Mazda3.

É neste contexto que é lançado em Portugal o novo ‘SUV’ e os novos sedan e ‘hatchback’ da marca de Hiroshima com este propulsor que explora os benefícios da ignição por compressão criada inicialmente para os diesel.

Trata-se de uma grande conquista em termos de engenharia, inseria nas tecnologias Skyactiv introduzidas pela Mazda há sete anos, e que representa o segundo passado da marca rumo ao desenvolvimento do motor de combustão interna ideal.

O Skyactiv-X tem como grande novidade o inovador sistema SPCCI da Mazda – Ignição por Compressão Controlada por Faísca –, um novo e radical conceito de engenharia que permite ao motor alternar, sem que isso seja percetível pelo utilizador, entre a ignição por faísca convencional e a combustão através de ignição por compressão.

No modo SPCCI, um processo de injecção dividido cria zonas separadas de mistura ar/combustível no interior da câmara de combustão. Aquando da abertura das válvulas, é injectada uma mistura de ar e combustível muito pobre na câmara de combustão, seguindo-se a compressão, altura em que uma zona precisa em redor do topo da vela se vê injectada de combustível atomizado.

Feito diretamente no topo da vela de ignição, esse processo dá origem a um núcleo mais rico, pelo que quando se dá a faísca, este núcleo de combustível e ar inflama, aumentando a pressão na câmara de combustão a um ponto que permite que a tal mistura mais pobre entre rapidamente em combustão.

Permitindo que o motor opere, durante um período significativo de tempo, num modo muito eficiente, o SPCCI opera em quase todas as faixas de operação do motor, exceto no arranque a frio, nas fases iniciais de aquecimento e em cargas muito elevadas. Nestas circunstâncias, o motor alterna, uma vez mais, sem que tal se torne perceptível ao condutor, para um funcionamento normal, inflamando uma convencional mistura de ar e combustível estequiométrica com um rácio de 14.7:1.

Combinando a elevada performance de rotações de um motor a gasolina com a economia, binário e resposta imediata de um bloco diesel, o bloco Skyactiv-X gera diferentes benefícios: uma resposta excelente e uma condução sem esforço, uma sensação de rotação livre, suavidade, consumos reais combinados com um bom desempenho em termos de emissões. Com evoluções especialmente significativas a baixas rotações do motor, regista, também, melhorias nos consumos, médios e instantâneos, ao mesmo tempo que reduz as emissões de CO2 e NOX.

O bloco 2.0 Skyactiv-X disponibiliza 180 cv de potência, sendo que o seu binário é cerca de 10 por cento maior do que o originado pelo motor 2.0 Skyactiv-G1, e a faixa de baixos consumos vê-se significativamente expandida face à mesma unidade.

Certificado com a norma Euro 6d, quando associado ao novo Mazda3 (HB), regista um consumo de combustível entre os 5,4 e os 6,9 l/100 km e emissões de CO2 entre os 122 e os 157 g/km. No novo Mazda CX-30, os consumos vão dos 6,9 aos 7,0 l/100 km e as emissões de CO2 situam-se entre os 133 e os 160 g/km (valores combinados, segundo a norma WLTP).

Esta mecânica pode ver-se complementada com transmissões manuais de 6 velocidades Skyactiv-MT (6MT) ou automáticas de 6 velocidades Skyactiv-Drive (6AT), numa gama que se alarga ainda a versões de tracção dianteira (FWD) ou com quatro rodas motrizes i-Activ (AWD).

Quando equipada com o motor Skyactiv-X, a gama do novo Mazda CX-30 divide-se, assim, em 25 versões (Evolve ou Excellence), com diferentes composições de packs de equipamentos ou itens isolados. Os preços do Mazda CX-30 Skyactiv-X iniciam-se nos 33.605 euros da versão de entrada na gama, ascendendo aos 44.060 euros da versão com maior dotação de equipamento.

No caso do novo Mazda3, quando equipado com o motor Skyactiv-X, a gama Hatchback conta com 14 versões (Evolve ou Excellence), a que se somam 4 versões Sedan (só Excellence), igualmente dotadas de diferentes composições de packs de equipamentos ou opcionais isolados. Os preços do Mazda3 HB iniciam-se nos 30.874 euros da versão de entrada na gama, ascendendo aos 36.900 euros da versão com maior dotação de equipamento. No caso do Mazda3 CS o intervalo de preços encontra-se entre os 34.325 e os 36.770 euros.