Mortes causadas por agentes da polícia crescem 4,3% no Brasil

Agentes policiais no Brasil causaram a morte de pelo menos 2.886 pessoas nos primeiros seis meses deste ano, mais 4,3 por cento que os 2.766 registados no mesmo período do ano passado, segundo um levantamento divulgado hoje pelo portal de notícias G1.

O aumento das mortes causadas por membros da polícia contraria a tendência sobre a violência no país, que no mesmo período viu o número de assassínios e mortes violentas recuar 22 por cento.

Segundo o G1, os estados do Rio de Janeiro, no sudeste, e do Pará, no norte do Brasil, puxaram os indicadores de letalidade causada pela polícia para cima, embora 13 outros estados do país tenham registado recuo destes casos.

No Rio de Janeiro, a polícia foi responsável oficialmente por 885 mortes de janeiro a junho, dado que indicou uma subida de 15,1 por cento face ao mesmo período de 2018.

No Pará, as mortes causadas pela polícia totalizaram 322 casos, mais 56,3 por cento na mesma base de comparação.

Já o número de membros da polícia mortos neste ano recuou 42 por cento. De janeiro a junho foram registados 108 assassínios de polícias contra 187 mortes no mesmo período de 2018.

O levantamento mapeou registos das secretarias de Segurança de todos os estados brasileiros, exceto Goiás, que não enviou nenhuma informação alegando que os dados são sigilosos.