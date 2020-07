Mundo Morreu o ‘caçador de mitos’ Grant Imahara Por

Grant Imahara, engenheiro de formação e apresentador do programa ‘Os Caçadores de Mitos’ [Mythbusters, no nome original] morreu nesta terça-feira, vítima de um aneurisma, informa a revista The Hollywood Reporter, que aponta como causa do óbito um aneurisma.

O norte-americano contava 49 anos e participou em mais de duas centenas de programas, exibidos no Discovery Channel entre 2003 e 2014.

‘Os Caçadores de Mitos’ era um programa que consistia em testar mitos – confirmar ou desmentir ideias comummente aceites.

Através de uma recriação da realidade, uma equipa de especialistas – entre os quais Grant Imahara – realizava testes e fazia uma verificação de factos.

O Discovery Channel já reagiu ao óbito, manifestando dor pela more de Imahara.

“Estamos de coração partido. Grant Imahara era uma parte importante da família Discovery e um homem verdadeiramente maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família”, realçou um representante daquele canal, em comunicado.