Mundo Afeganistão atravessa uma das piores crises humanitárias do mundo Por

No Afeganistão, existem já 28 milhões de pessoas a necessitar de assistência urgente. Assim, a Fundação Portugal com ACNUR apela a um apoio imediato para dar resposta a esta crise humanitária do Afeganistão.

O Afeganistão está a atravessar uma das piores crises humanitárias do mundo: cerca de 20 milhões de pessoas – metade da população afegã – sofrem de insegurança alimentar e estima-se que 97% vivem muito abaixo do limiar de pobreza.

Crise humanitária no Afeganistão

No Afeganistão, 28 milhões de pessoas necessitam de assistência urgente. © UNHCR/Oxygen Film Studio (AFG)

O Afeganistão enfrenta o terceiro ano consecutivo de seca prolongada, associada a um declínio económico devastador, provocado por décadas de conflito. As frequentes catástrofes naturais, incluindo terramotos, secas e inundações extremas, provocaram ainda mais miséria para as comunidades devastadas do país.

A grande maioria dos afegãos não tem meios para satisfazer as suas necessidades básicas e o ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, estima que 28.3 milhões de pessoas necessitarão de ajuda humanitária em 2023. Cerca de 6 milhões de pessoas estão em risco de fome extrema.

A crise ucraniana teve também um impacto significativo no aumento dos preços dos bens alimentares, tornando os mantimentos mais básicos inacessíveis para muitos afegãos.

As mulheres e as crianças são as principais vítimas desta crise e, consequentemente, continuam a correr um risco acrescido de violência e exploração. Entretanto, as restrições à plena participação das mulheres e das raparigas na vida quotidiana do país – incluindo a limitação da sua capacidade de estudar e de trabalhar – agravam a situação humanitária.

As crescentes restrições à participação das mulheres e raparigas na sociedade estão a agravar a crise humanitária no Afeganistão. © UNHCR/Oxygen Film Studio (AFG)

São múltiplas as crises que o Afeganistão enfrenta – insegurança alimentar e subnutrição graves, choques climáticos, crise das pessoas deslocadas – e uma grande parte da população necessita de ajuda urgente.

Ação do ACNUR no Afeganistão

O ACNUR tem vindo a responder às necessidades humanitárias no Afeganistão. E centra-se na proteção dos mais vulneráveis e na assistência aos afegãos deslocados e retornados. Ou seja, fornece abrigo, alimentação, água e artigos de primeira necessidade que lhes podem salvar a vida, tanto no Afeganistão como nos países vizinhos.

Juntamente com os seus parceiros, o ACNUR está empenhado em permanecer no terreno e em dar a resposta necessária.

E assim presta apoio e serviços às pessoas mais necessitadas da melhor forma possível, apesar do contexto e das circunstâncias difíceis.

O ACNUR tem prestado um apoio crucial à população afegã através da prestação de ajuda direta, como a distribuição de água, e também de ajuda indireta. © UNHCR/Oxygen Film Studio (AFG)

No ano passado, o ACNUR apoiou 6.2 milhões de pessoas em todo o Afeganistão. Alcançou 2.1 milhões de pessoas, cerca de 80% das quais eram mulheres e crianças, com ajuda direta, incluindo assistência monetária, artigos para o lar, abrigo, painéis solares e meios de subsistência.

O ACNUR também prestou ajuda indireta a mais de 4.1 milhões de pessoas. Ou seja, através da construção de infraestruturas, escolas, construção de centros de saúde, bem como asistência a projetos de abastecimento de água e de energia solar.

Donativos para combater crise humanitária

O trabalho humanitário está a ajudar a manter vivas milhões de pessoas no Afeganistão. A Fundação Portugal com ACNUR apela ao apoio das pessoas e organizações. Desse modo, o ACNUR pode continuar o seu trabalho de chegar às pessoas que “dele necessitam desesperadamente”.

Assim, Pode fazer o seu donativo e obter mais informações no site oficial da Fundação Portugal com ACNUR.

Segundo o ACNUR, com um donativo de 30 euros é possível fornecer alimentação para 1 criança durante 1 mês.

Com um donativo único de 50 euros, compram-se botijas de gás para 4 famílias terem refeições quentes.

Por outro lado, com um donativo mensal de 10 euros, o ACNUR fornece água potável para 10 refugiados, durante um mês.

Sobre a Fundação Portugal com ACNUR

A Portugal com ACNUR, parceiro nacional da Agência da ONU para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), nasceu em 2021.

Desde então, tem como objetivo sensibilizar e angariar fundos para apoiar os programas de ajuda humanitária UNHCR/ACNUR nas áreas da nutrição, cuidados médicos, água potável e saneamento, educação, abrigo e infraestruturas básicas, assistência jurídica e proteção internacional, entre outras.

Na área de angariação de fundos, implementa campanhas de donativos pontuais e regulares junto de pessoas interessadas e sensíveis à causa.

Por outro lado, também estabelece parcerias com empresas que pretendam apoiar e criar iniciativas conjuntas no âmbito da responsabilidade social corporativa.

Ao mesmo tempo, a Portugal com ACNUR pretende ainda sensibilizar, educar e consciencializar, no território nacional sobre a situação e necessidades dos refugiados e outras pessoas apoiadas por esta Agência das Nações Unidas.

O que é o ACNUR?

O ACNUR, a Agência da ONU para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), é uma organização global dedicada a salvar vidas, proteger direitos e construir um futuro melhor para as pessoas forçadas a fugir das suas casas devido a conflitos e perseguições.

Em suma, presta assistência para salvar vidas tais como:

abrigo;

comida e água;

salvaguarda dos direitos humanos fundamentais;

desenvolvimento de soluções que garantem às pessoas um lugar seguro.

O ACNUR, fundado em 1950, venceu dois prémios Nobel da Paz e tem presença em mais de 135 países.

Trabalha em mais de 136 países para proteger e cuidar de milhões de pessoas.