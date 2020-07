Cultura Morreu Nuno Teixeira Por

Morreu Nuno Teixeira, de 76 anos, realizador de programas icónicos como ‘O Tal Canal’ e ‘Vila Faia’, na sequência de insuficiência respiratória, avançou o jornal Expresso.

Figura incontornável da RTP, Nuno Teixeira foi o responsável pelo programa de humor que lançou Herman José, ‘O Tal Canal’, e pela primeira telenovela portuguesa, ‘Vila Faia’, que deu a conhecer ao grande público o ator Nicolau Breyner.

Foi também o realizador responsável por ‘Sabadabadu’, com a dupla Camilo de Oliveira e Ivone Silva, ‘Os Bonecos da Bola’, que deu fama a Ana Bola, e pelas telenovelas ‘Origens’, ‘Chuva na Areia’ e ‘Passerele’.

Fora do pequeno ecrã, Nuno Teixeira dirigiu campanhas eleitorais para Mário Soares e António Guterres, sendo apontado como o autor da ideia de abrir os comícios do PS ao som do tema ‘Conquest of Paradise’, de Vangelis.