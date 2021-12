Cultura “Dragão cheio, espetáculos anulados. Ide-vos f… todos” Por

Ana Bola expressa indignação pelo contrassenso das medidas de restrição anunciadas, devido à covid-19, na área da Cultura. E lembra que o Estádio do Dragão estará esgotado, hoje, para o jogo entre FC Porto e Benfica. Assim, atriz deixa um palavrão implícito, em sinal de revolta.

A atriz Ana Bola recorreu às redes sociais para expressar a sua indignação. Em causa, o facto de o Governo anunciar medidas de restrição na área da Cultura, ao mesmo tempo que permite público em competições desportivas. E no caso em apreço, são jogos que permitem ajuntamentos de dezenas de milhares de pessoas.

Em causa, o anúncio de António Costa, primeiro-ministro que tornou públicas novas restrições. E algumas impedem espetáculos de ano novo. Como resultado, o setor da Cultura acaba por sair prejudicado.

No entanto, Ana Bola nota que o desporto escapa a essas restrições. E cita o exemplo do jogo da Taça de Portugal, que se disputa hoje entre FC Porto e Benfica, no Estádio do Dragão, sendo esperada casa cheia.

Ana Bola indignada

“Às vezes dá mesmo vontade de partir isto tudo. Hoje, Estádio do Dragão esgotado (com testes e certificados, que como todos sabemos são falíveis). No entanto, já foram anulados os espetáculos de Ano Novo e mais alguns em janeiro. Ide-vos f…. todos”, desabafou a atriz.

Bastonário alerta para ineficácia dos autotestes

Ao mesmo tempo, em declarações à agência Lusa, o bastonário da Ordem dos Médicos alertou para a ineficácia dos autotestes à covid-19, que são condição essencial para presença de público em estádios.

Assim, Miguel Guimarães solicita aconselha testes de antigénio rápido nas 24 horas anteriores a um evento

“Atenção que os autotestes… a fiabilidade é muito baixa. Há vários estudos sobre isso. Testes de antigénio rápido, sim, mas feitos por quem sabe fazer, que é para eles serem, de facto, fiáveis. Senão estamos a fazer de conta que estamos a fazer testes e os testes não servem para nada e estão a gastar dinheiro inutilmente”, realçou o bastonário em declarações à Lusa.

Segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-geral da Saúde, Portugal registou ontem mais 11 mortes associadas à covid-19 e 8.937 infeções. Assim, é atingido o maior número de novos casos desde 04 de fevereiro.