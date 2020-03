Mundo Moçambique sem novos casos pede reforço de medidas de prevenção Por

As autoridades de saúde de Moçambique anunciaram hoje que o país se mantém sem registo oficial de casos novos do novo coronavírus, apelando para o reforço das medidas de prevenção para evitar a sua propagação.

“Tivemos 14 casos testados nas últimas 24 horas, mas todos revelaram-se negativos”, declarou Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia.

O país mantém assim um total de oito casos confirmados registados oficialmente desde o início da pandemia, seis importados e dois por transmissão local, sem mortes.

“O facto de não termos registado nas últimas 48 horas novos casos não nos pode deixar na zona de conforto. Temos de continuar a reforçar as medidas de prevenção”, declarou a diretora nacional de Saúde Pública.

No geral, Moçambique testou 231 casos suspeitos e há um cumulativo de 124 pessoas que estiveram em contacto com as pessoas doentes, estando este grupo também em acompanhamento, afirmou Rosa Marlene.

O número de mortes em África subiu para 148, com os casos acumulados a aproximarem-se dos 5.000 em 46 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil e 142.300 são consideradas curadas.