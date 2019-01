Ministro do Interior de França anuncia lei de programação da segurança interna

O ministro do Interior de França, Christophe Castaner, anunciou hoje uma lei de programação para a segurança interna, na apresentação de votos de Ano Novo às forças de segurança.

“Vou propor ao Presidente da República e ao primeiro-ministro o debate de uma lei de programação que defina a visão a longo prazo da nossa política de segurança interna. Ela não se limitará à polícia e à guarda nacional (gendarmerie), integrará a nossa visão global do ‘continuum’ de segurança”, disse o ministro na cerimónia na Escola Militar de Paris.

Castaner referiu-se também aos protestos dos ‘coletes amarelos’ para frisar que o Governo responderá com “ultra firmeza” à “ultraviolência”.

França confronta-se desde 17 de novembro com manifestações dos chamados ‘coletes amarelos’, algumas das quais degeneraram em violência, com automóveis e contentores de lixo incendiados e confrontos com as forças policiais.

O gabinete do primeiro-ministro, Édouard Philippe, anunciou hoje em comunicado que, “face à violência inaceitável” em vários pontos do país, o chefe do executivo “iniciou consultas” para “fazer evoluir o dispositivo de ordem pública” e vai anunciar novas medidas no noticiário da noite de hoje da TF1.