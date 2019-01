Comboio especial norte-coreano entrou na China

Um comboio especial norte-coreano entrou hoje na China, aumentando as especulações sobre uma eventual visita a Pequim do dirigente norte-coreano Kim Jong Un, referiu a agência sul-coreana Yonhap.

O comboio, que atravessou a forneira cerca das 22:15 locais (13:15 em Lisboa) é aguardado em Pequim na manhã de terça-feira, acrescentou a agência sul-coreana, citando uma fonte não identificada.

Em 2018 Kim deslocou-se por três vezes à China para se encontrar com o Presidente chinês, Xi Jinping, mas nenhuma destas viagens foi anunciada previamente. As primeiras informações relacionadas com a primeira vista de Kim à China, em março, antes de se reunir com o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, foram anunciadas quando o seu comboio foi assinalado em Pequim.

A China é um importante interveniente no dossier dos programas nuclear e balístico da Coreia do Norte, e permanece o principal aliado diplomático e comercial de Pyongyang.

As conservações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos estão bloqueadas desde a cimeira histórica de junho de 2018 em Singapura entre o Presidente norte-americano e o líder norte-coreano. A eventualidade de uma segunda cimeira entre Kim e Trump continua a ser motivo de especulações.

Kim Jon Un festeja na terça-feira o seu 36º aniversário, mas esta informação nunca foi confirmada pela Coreia do Norte.