Nas Notícias Ministério da Saúde prevê 444 pessoas internadas em cuidados intensivos a 4 de novembro Por

A ministra da Saúde, Marta Temido, informou que as previsões para a pandemia de covid-19 apontam para 444 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos já daqui a poucos dias.

“De acordo com estimativas e cálculos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge em colaboração com a Direção-Geral da Saúde e do Instituto Superior Técnico, a 4 de novembro estima-se que estejam internados em enfermaria 2634 doentes por covid-19 e 444 em unidades de cuidados intensivos”, afirmou a governante, em conferência de imprensa.

Os cálculos das autoridades de saúde revelam que Portugal vai ultrapassar o máximo de internados em cuidados intensivos já esta quarta-feira.

“Projeta-se que no dia 28 de outubro seja ultrapassado o máximo de doentes covid-19 hospitalizados em unidades de cuidados intensivos na primeira vaga, que foram 271”, acrescentou a ministra.

Marta Temido salientou também que os modelos matemáticos apontam para “um aumento dos internamentos e dos óbitos também nas próximas semanas”.

A governante revelaria ainda que os doentes não-covid-19 que vejam consultas, exames ou cirurgias serem desmarcados face ao agravamento da pandemia serão encaminhados para os setores privado e social.