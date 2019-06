Motores Miguel Barbosa quer lutar para ganhar no asfalto de Castelo Branco Por

Miguel Barbosa aborda a fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis predisposto a conseguir lutar pela vitória, a começar pelo próximo fim de semana no Rali de Castelo Branco.

Cumpridos que foram os eventos de terra da temporada, o piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team, que mais uma vez é navegado por Jorge Carvalho a bordo do Fabia5, quer sair da capital da Beira Beixa com um bom resultado.

Fotos: AIFA

“Apesar de continuar a preferir as provas em pisos de terra sinto-me cada vez mais à vontade no asfalto e o meu objetivo neste Rali de Castelo Branco será o de lutar pela vitória”, assume Miguel Barbosa.

O piloto lisboeta sabe bem que a sua tarefa será bem árdua: “Estou ciente de que estarei a competir com adversários muito fortes, alguns deles, ao contrário de mim, estarão mais fortes neste tipo de troços, mas temos trabalhado afincadamente por estar ao melhor nível e vamos seguramente estar na luta pelas primeiras posições”.

Esta quinta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis é mais uma vez organizada pela Escuderia de Castelo Branco e vai contemplar quase 130 km de troços disputados ao cronómetro, divididos por dez especiais de classificação.

Para sábado estão reservadas quatro classificativas: duas passagens por Vilas Ruivas (16,31 km) e uma por Foz do Cobrão (14,67 km). O dia encerra com a dupla passagem pela já tradicional Super-Especial Reconquista (2,02 km).

Domingo os concorrentes terão pela frente seis especiais a contemplar uma dupla passagem pelos seguintes troços: Paiágua – Pé da Serra (12,59 km), Dáspera – Sesmo – Salgueiral (12,24 km) e Sto. André das Tojeiras (13,96 km).