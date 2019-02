Motores México é “novo ponto de arranque” para Jean-Eric Vergne Por

A equipa DS Techeetah está motivada para a quarta prova do Campeonato FIA de Fórmula E, que se disputa sábado na Cidade do México. E Jean-Eric Vergne está apostado em fazer esquecer o desaire sofrido no Chile.

O Autódromo Hermanos Rodriguez é utilizado pela competição de monolugares elétricos numa versão adaptada da pista original, onde foi adicionada a secção tipo estádio, perfazendo um perímetro de pouco mais de dois quilómetros. São 17 curvas num circuito situado 2.500 metros acima do nível do mar.

Embora o traçado mexicano não seja o ideal para Vergne encetar uma recuperação no campeonato, o francês está otimista: “O México marca um novo ponto de arranque para mim. A desistência em Santiago colocou um ponto final no meu desempenho de terminar consecutivamente as últimas 20 corridas sempre nos lugares pontuáveis, pelo que vou partir do zero”.

“E como é de esperar, estou muito motivado. O circuito da Cidade do México não é normalmente favorável para nós, mas isso não nos desmotivou em anos anteriores, pelo que o objetivo é somar o maior número de pontos possível , de modo a mantermo-nos na luta pelo campeonato. Como vimos há um ano, todos os pontos contam”, acrescenta Vergne.

Mark Preston, o responsável pela Techeetah, admite que o traçado mexicano não é favorável aos seus monolugares, mas tem a esperança que a situação “se inverta este ano”. A sua confiança baseia-se no ‘trabalho de casa’: “Voltámos aos estiradores para alcançar novos desenvolvimentos que, esperamos, dêem os frutos esperados. Embora tenhamos a conquista de pontos em mente e, com isso, voltar aos lugares de topo das classificações, abordamos esta prova com expectativas controladas”.