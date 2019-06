Motores “As coisas não podiam ter corrido melhor” para Jean-Eric Vergne em Berna Por

Jean-Eric Vergne dificilmente podia ter pedido mais do penúltimo fim de semana de provas da temporada 2018/2019 do Campeonato FIA de Fórmula E.

O francês da DS Techeetah não deixou nada para a concorrência, somando uma vitória indiscutível à ‘pole position’ na qualificação.

Vergne sabia que no traçado de Berna, apesar de se tratar de uma estreia, seria muito complicado ultrapassar, daí tenha jogado ‘todas as fichas’ na obtenção na primeira posição da grelha de partida na derradeira qualificação, começando desde logo por ser o mais rápido do primeiro grupo.

Depois o gaulês não vacilou no momento da largada e tomou a dianteira, nunca a perdendo mesmo quando a prova foi interrompida devido a um grande acidente. O duelo e a defesa da liderança face aos ataques de Mitch Evans foram outra das ‘receitas’ para se tornar no primeiro piloto a vencer esta época três corridas na Fórmula E.

O contentamento no final da prova disputada na capital da Suíça era grande: “A equipa fez um trabalho notável, as coisas não podiam ter corrido melhor. No final, com o aparecimento da chuva, ficou tudo um pouco mais difícil”.

“Optei por ser o mais cuidadoso possível, pois teria preferido terminar em segundo do que contra o muro e comprometer o campeonato. Por isso, ao mesmo tempo que lutava por vencer a corrida, estava também a ser extra cauteloso. Em suma, foi um fim de semana fantástico para a equipa: ‘pole position’, vitória e aumento da vantagem de pontos em ambos os campeonatos. Correu tudo na perfeição e estou muito satisfeito com o nosso desempenho”, acrescentou Jean-Eric Vergne.

O francês da DS Techeetah vai para as duas derradeiras corridas da época, a 13 e 14 de julho em Nova York, com o título praticamente na mão, pois tem 130 pontos, mais 32 do que Lucas di Grassi, mais 43 do que Mitch Evans, mais 44 do que o seu companheiro de equipa Andre Lotterer e mais 48 do que António Félix da Costa.